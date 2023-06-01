Соболенко — о съёмках в сериале Netflix: в моём эпизоде будет много драмы

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от съёмок в теннисном сериале от Netflix.

«Ну, собственно, когда они начали меня снимать, это был не лучший сезон в моей жизни. Но я подумала: ладно, пускай люди увидят побольше драмы в этом эпизоде. Затем я увидела небольшой отрывок из своего эпизода, и, думаю, людям будет интересно узнать меня, познакомиться с моей историей, узнать, как мы справляемся со многими проблемами и как эти вещи влияют на нас. Так что, я думаю, будет увлекательно посмотреть на мою жизнь с другой стороны.

Я всегда на позитиве. Я много улыбаюсь. В то же время на корте я очень агрессивна, но есть и маленькая часть Арины, которая может немного переволноваться, так что, знаете, это будет интересно. На самом деле я нервничаю из-за этого эпизода и не знаю, как люди будут реагировать. Надеюсь, им понравится, и надеюсь, что они поймут меня немного лучше», — сказала Соболенко на пресс-конференции.