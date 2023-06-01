Диана Шнайдер — Беатрис Хаддад-Майя: онлайн-трансляция матча 2-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором 108-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (14-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте номер 7 и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Беатрис Хаддад-Майя во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Раньше девушки ни разу друг с другом не играли. Беатрис сейчас занимает 14-ю строчку рейтинга, а Диана является 108-й ракеткой мира. В матче первого круга Шнайдер со счётом 6:3, 7:5 обыграла 81-ю ракетку мира канадку Ребекку Марино.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции победительница матча Шнайдер — Хаддад-Майя сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия). Эта игра также состоится сегодня, 1 июня, и начнётся не ранее 14:00 мск.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.