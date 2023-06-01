Имера оштрафовали и лишили турнирных очков за эпизод с разбитой о судейскую вышку ракеткой

53-я ракетка мира шведский теннисист Микаэль Имер был оштрафован и лишён турнирных очков вследствие инцидента, произошедшего с ним по ходу матча второго круга на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

Напомним, Имер был дисквалифицирован за то, что вдребезги разбил ракетку о судейскую вышку (настолько, что от ракетки осталась лишь рукоятка, а в вышке образовалась дырка) при счёте 6:5 в первом сете. До этого он был недоволен тем, что судья отказался спуститься и проверить спорное попадание соперника. Он долго спорил с арбитром, но ничего не добился.

Представитель ATP сообщил, что шведского теннисиста лишили всех очков и призовых ($ 10 500) за выступление в Лионе и оштрафовали на сумму около $ 29 тыс. Сообщается, что ATP проведёт дополнительное расследование произошедшего, так что возможны и другие санкции.