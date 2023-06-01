Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 1 июня, пройдёт матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором за выход в следующую стадию будет бороться российский теннисист Аслан Карацев, 62-я ракетка мира. Он сыграет с 12-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо. Встреча теннисистов пройдёт на корте Симоны Матьё и начнётся не раньше 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслана Карацева и Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос».
Ранее у теннисистов не было личных встреч. Аслан Карацев является квалифаером Открытого чемпионата Франции. Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».
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