Диан Парри — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 1 июня, состоится матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором 143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Франции Диан Парри (79-й номер рейтинга WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте Симоны Матьё и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Диан Парри — Мирра Андреева: во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Мирра Андреева и Диан Парри ранее никогда не играли друг с другом. 20-летняя француженка не провела в 2023 году ни одного матча на турнире WTA: спортсменка снялась с первого круга турнира в Страсбурге (Франция) в конце мая, а до этого не выступала в грунтовом сезоне на уровне WTA. В первом круге «Ролан Гаррос» Парри обыграла украинку Ангелину Калинину. Стоит отметить, что победа в этом матче может позволить Мирре Андреевой дебютировать в топ-100.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции победительница матча сыграет с победительницей противостояния Юлия Грабер (Австрия) — Кори Гауфф (США). Эта игра также состоится сегодня, 1 июня, и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.