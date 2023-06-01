Тарпищев: победы Хачанова и Рублёва во втором круге «Ролан Гаррос» закономерны

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты Андрея Рублёва и Карена Хачанова в матчах второго круга «Ролан Гаррос». Напомним, обоим российским теннисистам удалось добиться победы в своих матчах и выйти в следующую стадию турнира: Рублёв обыграл француза Муте (6:4, 6:2, 3:6, 6:3), а Хачанов не отдал ни одного сета в матче с представителем Молдавии Алботом (6:3, 6:4, 6:2).

«Хачанов должен был легко выигрывать и сделал это. Он играет за счёт подачи и с задней линии уверенно действует. Всё закономерно пока. Что касается Рублёва, то игра была непростая в эмоциональном и психологическом плане. Соперник немного чудил, пытался рвать игру, играть укороченными. Это немного выбило Андрея из колеи, но по классу он выше, так что логично выиграл. Если б не в четырёх сетах, то сделал бы это в пяти», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Андрей Рублёв встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, а Карена Хачанова ожидает матч против австралийца Танаси Коккинакиса.