Диана Шнайдер в трёх сетах уступила Хаддад-Майе в матче второго круга «Ролан Гаррос»

108-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, уступив в матче второго круга соревнований представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе (14-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой бразильской теннисистки со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. Шнайдер один раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Хаддад-Майи один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Беатрис Хаддад-Майя сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 1 июня 2023
-
15:24
-
15:00
-
14:54
-
13:57
-
13:36
-
13:19
-
12:40
-
12:18
-
12:15
-
11:28
-
11:11
-
11:07
-
10:40
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:56
-
09:00
-
08:51
-
08:38
-
08:00
-
07:18
-
07:07
-
05:58
-
05:48
-
04:02
-
01:00
-
00:37
-
00:32
-
00:25
-
00:17
-
00:01
-
00:00
- 31 мая 2023
-
23:38
-
23:32