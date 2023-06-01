Андрей Ольховский высказался о победах Рублёва и Хачанова во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победы россиян Андрея Рублёва и Карена Хачанова в матчах второго круга Открытого чемпионата Франции — 2023. Рублёв обыграл француза Муте (6:4, 6:2, 3:6, 6:3), а Хачанов не отдал ни одного сета в матче с представителем Молдавии Алботом (6:3, 6:4, 6:2).

«Победа Рублёву досталась непросто больше в психологическом смысле. Соперник не играл в один ритм — левша, резал, где-то что-то делал, не было того ритма, который обычно бывает. Мне кажется, если Андрей чуть поспокойней будет играть, то все вопросы будут решены. Но он молодец, справился с эмоциями и победил. Карен и Андрей показали лучший уровень тенниса, игры, чем в первом круге», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.