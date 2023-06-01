Мирра Андреева уверенно взяла первый сет в матче с Парри, отдав сопернице лишь гейм

В эти минуты проходит матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором 143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей Франции Диан Парри (79-й номер рейтинга WTA). Позади первый сет, который завершился уверенной победой российской теннисистки со счётом 6:1.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Диан Парри — Мирра Андреева во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции победительница этого матча сыграет с победительницей противостояния Юлия Грабер (Австрия) — Кори Гауфф (США).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.