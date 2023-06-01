Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева уверенно взяла первый сет в матче с Парри, отдав сопернице лишь гейм

Мирра Андреева уверенно взяла первый сет в матче с Парри, отдав сопернице лишь гейм
Комментарии

В эти минуты проходит матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором 143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей Франции Диан Парри (79-й номер рейтинга WTA). Позади первый сет, который завершился уверенной победой российской теннисистки со счётом 6:1.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Диан Парри — Мирра Андреева во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции победительница этого матча сыграет с победительницей противостояния Юлия Грабер (Австрия) — Кори Гауфф (США).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 14:55 МСК
Диан Парри
79
Франция
Диан Парри
Д. Парри
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		0  
6 		1  
         
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023