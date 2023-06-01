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Россиянки Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Россиянки Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова одержали победу в матче первого круга «Ролан Гаррос» в парном разряде и вышли в следующую стадию турнира.

Соперницами россиянок в первом круге были белоруска Лидия Морозова и испанская спортсменка Ребека Масарова. Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу российского дуэта.

Во втором круге соревнований Кудерметова и Самсонова сыграют с чешскими теннисистками Мириам Колодзьежовой и Маркетой Вондроушовой. Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующими чемпионками «Ролан Гаррос» в парном разряде являются французские спортсменки Каролин Гарсия и Кристина Младенович.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
01 июня 2023, четверг. 12:10 МСК
Лидия Морозова
Беларусь
Лидия Морозова
Ребека Масарова
Испания
Ребека Масарова
Л. Морозова Р. Масарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 4 2
5 		7 7 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
В. Кудерметова Л. Самсонова
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