Россиянки Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова одержали победу в матче первого круга «Ролан Гаррос» в парном разряде и вышли в следующую стадию турнира.
Соперницами россиянок в первом круге были белоруска Лидия Морозова и испанская спортсменка Ребека Масарова. Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу российского дуэта.
Во втором круге соревнований Кудерметова и Самсонова сыграют с чешскими теннисистками Мириам Колодзьежовой и Маркетой Вондроушовой. Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующими чемпионками «Ролан Гаррос» в парном разряде являются французские спортсменки Каролин Гарсия и Кристина Младенович.
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