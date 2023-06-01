Марта Костюк выступила против запрета украинским спортсменам соревноваться с россиянами
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39-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить своим атлетам выступать на соревнованиях, в которых участвуют спортсмены из России и Беларуси.
«Многие уважают наши интервью, нашу позицию, что мы продолжаем бороться за то, что россияне и белорусы должны быть отстранены от всех видов спорта, включая Олимпиаду. Просто я не согласна с решением министерства, что мы должны не выступать.
А так многие поддерживают. Скажу о теннисе – многие боятся выражать своё мнение. Я сейчас говорю об иностранных спортсменах – не русских, белорусах, украинцах. Преимущественно нас поддерживают поляки, англичане, австралийцы, чехи. Так, чтобы регулярно», — приводит слова Костюк ТСН.ua.
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