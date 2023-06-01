Украинка Костюк отказалась от послематчевого рукопожатия с Блинковой и Грачёвой

Украинская теннисистка Марта Костюк не стала жать руку российским теннисисткам Анне Блинковой и Варваре Грачёвой по окончании их очного противостояния в рамках первого круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2023. Напомним, Костюк в паре с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе одержала победу в матче со счётом 3:6, 6:3, 2:6. Общая продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. При этом стоит отметить, что напарница Костюк Габриэла-Русе не стала отказываться от традиционного рукопожатия и подошла к сетке.

Стоит также отметить, что в этот раз действия украинской теннисистки не вызвали никакой реакции у публики. Напомним, ранее Костюк была освистана фанатами после того, как отказалась от послематчевого рукопожатия с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.