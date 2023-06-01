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Костюк — об отказе жать руку Соболенко: буду так делать и после конца ситуации на Украине

Костюк — об отказе жать руку Соболенко: буду так делать и после конца ситуации на Украине
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39-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о свисте болельщиков после её отказа пожать руку белоруске Арине Соболенко в матче «Ролан Гаррос».

«Я не ожидала этого, но не знала, что это даст такую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет. В самом деле, освистывали меня. Не все. Потому что меня весь матч действительно поддерживали больше, чем Соболенко. Просто потом некоторые люди решили, что почему-то я должна изменить свою позицию и происходящее на Украине почему-то вдруг закончилось.

Хотя я уверена, что после того, как всё закончится, я буду продолжать это делать. И когда я потом выходила с корта, меня тоже чуть-чуть освистали. Могу сказать, что процентов 30-40 освистывали, 60-70 – аплодировали. Думаю, уже был бы конец, если бы Соболенко сказала, что я заслуживаю такого. Край человеческой бесчеловечности. В нашем туре случалось много разных событий за последние 15 месяцев, но такого события я совсем не ожидала, поэтому я думаю, что она тоже не ожидала. Это действительно было неприятно», — приводит слова Костюк ТСН.ua.

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