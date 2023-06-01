Веснина: Рублёв оформил две рабочие победы. Андрей выйдет во вторую неделю «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от игры российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с итальянцем Лоренцо Сонего.

«Рублёв выиграл два матча, полностью почувствовал корт. Уверенно оформил две рабочие победы. Впереди его ждёт очень непростой соперник. Сонего может внезапно выдать невероятный теннис. Итальянец неплохо играет на грунте, его нужно опасаться. Для Рублёва это будет непростой матч. Андрей идёт в своём графике, всё по плану. На турнирах «Большого шлема» не должно быть всё легко, где-то нужно чуть-чуть попыхтеть. Думаю, что Андрей сможет выйти во вторую неделю, всё в его руках», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч Андрея Рублёва и Лоренцо Сонего пройдёт завтра, 2 июня. Примерное время начала — не ранее 12:00 мск.