Рыбакина: возможно, однажды я бы попробовала свои силы в боксе

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина допустила, что однажды может попробовать свои силы в боксе, отвечая на вопрос журналиста о знаменитом представителе Казахстана, боксёре Геннадии Головкине.

«Да, конечно, я знаю Геннадия. Мы никогда не встречались лично, но да, в Казахстане он считается легендой. И к тому же я никогда не пробовала себя в боксе, если честно. Может быть, это был бы хороший опыт для меня. Этот спорт также нацелен на скорость реакции человека. Как и в теннисе, в нём необходимо быстро думать и реагировать на происходящее. Так что, возможно, однажды я попробую»,— сказала Рыбакина во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Елена вышла в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, одержав уверенную победу в матче второго круга соревнований над представительницей Чехии Линдой Носковой (50-я в рейтинге WTA) — 6:3, 6:3.