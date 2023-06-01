Рыбакина: возможно, однажды я бы попробовала свои силы в боксе

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина допустила, что однажды может попробовать свои силы в боксе, отвечая на вопрос журналиста о знаменитом представителе Казахстана, боксёре Геннадии Головкине.
«Да, конечно, я знаю Геннадия. Мы никогда не встречались лично, но да, в Казахстане он считается легендой. И к тому же я никогда не пробовала себя в боксе, если честно. Может быть, это был бы хороший опыт для меня. Этот спорт также нацелен на скорость реакции человека. Как и в теннисе, в нём необходимо быстро думать и реагировать на происходящее. Так что, возможно, однажды я попробую»,— сказала Рыбакина во время послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Елена вышла в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, одержав уверенную победу в матче второго круга соревнований над представительницей Чехии Линдой Носковой (50-я в рейтинге WTA) — 6:3, 6:3.
- 1 июня 2023
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