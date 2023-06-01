Андреева — седьмая теннисистка младше 17 лет, дошедшая до третьего круга «РГ» с 1993 года

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала седьмой спортсменкой младше 17 лет, добравшейся до третьего круга «Ролан Гаррос» с 1993 года.

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2023 Андреева обыграла французскую теннисистку Диан Парри со счётом 6:1, 6:2.

Таким образом, россиянка установила уникальное достижение. Трое из спортсменок, вышедших в третий круг «Ролан Гаррос», не достигнув возраста 17 лет, в итоге становились финалистками турнира. Это хорватка Ива Майоли, швейцарская теннисистка Мартина Хингис и американка Серена Уильямс.

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Мирра Андреева сыграет с победительницей противостояния Юлия Грабер (Австрия) — Кори Гауфф (США).