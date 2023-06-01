Карацев — Тиафо: россиянин выиграл первый сет матча во 2-м круге «Ролан Гаррос» — 2023

Завершился первый сет противостояния россиянина Аслана Карацева с американцем Фрэнсисом Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Его со счётом 6:3 выиграл россиянин.

Стартовая партия продлилась 31 минуту. Карацеву удалось реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных, Тиафо не заработал ни одного.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслана Карацева и Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос».

Отметим, что в данный момент Карацев занимает 62-ю строчку рейтинга ATP, а Тиафо — 12-ю. Потенциальная победа россиянина может стать мини-сенсацией сегодняшнего игрового дня.

Победитель данной встречи сыграет либо с Александром Зверевым (Германия, 22), либо с Алексом Молчаном (Словакия).