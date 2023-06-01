Карацев — Тиафо: россиянин выиграл первый сет матча во 2-м круге «Ролан Гаррос» — 2023
Поделиться
Завершился первый сет противостояния россиянина Аслана Карацева с американцем Фрэнсисом Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Его со счётом 6:3 выиграл россиянин.
Стартовая партия продлилась 31 минуту. Карацеву удалось реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных, Тиафо не заработал ни одного.
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 16:35 МСК
62
Аслан Карацев
А. Карацев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|3
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслана Карацева и Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос».
Отметим, что в данный момент Карацев занимает 62-ю строчку рейтинга ATP, а Тиафо — 12-ю. Потенциальная победа россиянина может стать мини-сенсацией сегодняшнего игрового дня.
Победитель данной встречи сыграет либо с Александром Зверевым (Германия, 22), либо с Алексом Молчаном (Словакия).
Комментарии
- 1 июня 2023
-
17:09
-
17:07
-
16:57
-
16:53
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:11
-
16:10
-
16:06
-
16:04
-
15:59
-
15:55
-
15:24
-
15:00
-
14:54
-
13:57
-
13:36
-
13:19
-
12:40
-
12:18
-
12:15
-
11:28
-
11:11
-
11:07
-
10:40
-
10:30
-
10:10
-
09:57
-
09:56
-
09:00
-
08:51
-
08:38
Партнерский контент