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Ига Свёнтек вышла в третий круг «Ролан Гаррос», взяв второй сет у Клэр Лю под ноль

Ига Свёнтек вышла в третий круг «Ролан Гаррос», взяв второй сет у Клэр Лю под ноль
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго круга соревнований Свёнтек нанесла поражение американке Клэр Лю со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Лю не подала ни одного эйса, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Свёнтек в пятый раз играет на «Ролан Гаррос». Дважды (в 2020 и 2022 годах) она выигрывала турнир. В дебютном для неё 2019 году дошла до 1/8 финала, в 2021-м — до четвертьфинала.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Свёнтек сыграет с представительницей Китая Синьюй Ван.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 16:35 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Клэр Лю
102
США
Клэр Лю
К. Лю
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