Ига Свёнтек вышла в третий круг «Ролан Гаррос», взяв второй сет у Клэр Лю под ноль
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго круга соревнований Свёнтек нанесла поражение американке Клэр Лю со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Лю не подала ни одного эйса, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Свёнтек в пятый раз играет на «Ролан Гаррос». Дважды (в 2020 и 2022 годах) она выигрывала турнир. В дебютном для неё 2019 году дошла до 1/8 финала, в 2021-м — до четвертьфинала.
За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Свёнтек сыграет с представительницей Китая Синьюй Ван.
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