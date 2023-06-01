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«Не хочу обижать Джоковича». 16-летняя Мирра Андреева назвала своих кумиров в теннисе

«Не хочу обижать Джоковича». 16-летняя Мирра Андреева назвала своих кумиров в теннисе
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, является ли 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович её кумиром.

«Роджер (Федерер) всегда был моим кумиром. Он всегда был моим №1, но после «Ролан Гаррос» — 2022, когда Рафа (Надаль) его выиграл, не знаю почему, но в моей голове всё перевернулось. Теперь и Рафа, и Роджер у меня на первом месте, но я не хочу обижать Новака (смеётся). Поэтому, допустим, что вся эта тройка у меня на первом месте.

Мне нравится, как он играет (о Джоковиче). Он много контратакует, и он хорош в защите. Он прекрасно двигается по корту, так что да, мне нравится, как он играет», — сказала Андреева на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос».

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