Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо: американец повёл в матче 2-го круга «Ролан Гаррос» — 2023

Завершился третий сет противостояния полуфиналиста Australian Open – 2021 россиянина Аслана Карацева с полуфиналистом US Open – 2022 американцем Фрэнсисом Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Партию со счётом 7:5 выиграл Тиафо, он повёл в матче со счётом 2:1.
Напомним, Тиафо совершил камбэк после того, как проиграл Карацеву стартовый сет со счётом 3:6. Вторую партию он выиграл со счётом 6:3.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслана Карацева и Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос».
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Отметим, что в данный момент Карацев занимает 62-ю строчку рейтинга ATP, а Тиафо — 12-ю. Потенциальная победа россиянина может стать мини-сенсацией сегодняшнего игрового дня.
Победитель данной встречи сыграет либо с Александром Зверевым (Германия, 22), либо с Алексом Молчаном (Словакия).
- 1 июня 2023
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