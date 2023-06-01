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Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо: американец повёл в матче 2-го круга «Ролан Гаррос» — 2023

Аслан Карацев — Фрэнсис Тиафо: американец повёл в матче 2-го круга «Ролан Гаррос» — 2023
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Завершился третий сет противостояния полуфиналиста Australian Open – 2021 россиянина Аслана Карацева с полуфиналистом US Open – 2022 американцем Фрэнсисом Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Партию со счётом 7:5 выиграл Тиафо, он повёл в матче со счётом 2:1.

Напомним, Тиафо совершил камбэк после того, как проиграл Карацеву стартовый сет со счётом 3:6. Вторую партию он выиграл со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Аслана Карацева и Фрэнсиса Тиафо во втором круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 16:35 МСК
Аслан Карацев
62
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 5 2  
3 		6 7 6  
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Отметим, что в данный момент Карацев занимает 62-ю строчку рейтинга ATP, а Тиафо — 12-ю. Потенциальная победа россиянина может стать мини-сенсацией сегодняшнего игрового дня.

Победитель данной встречи сыграет либо с Александром Зверевым (Германия, 22), либо с Алексом Молчаном (Словакия).

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