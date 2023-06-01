Стало известно, в какое время начнут свои матчи Рублёв, Касаткина и другие россияне 2 июня

Стало известно, в какое время российские теннисисты сыграют на «Ролан Гаррос» — 2023 завтра, 2 июня. В этот день в 16 поединках у мужчин и женщин (по 8) примут участие восемь россиян, причём две теннисистки сыграют друг с другом.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023. Расписание на 2 июня. Матчи с участием россиян. Примерное время начала:

Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 14:15 мск.

Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9) – 12:00 мск.

Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 7) – 13:30 мск.

Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 12:00 мск.

Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, SR) – 14:00 мск.

Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Анастасия Потапова (Россия, 24) – 12:00 мск.

Клара Таусон (Дания, Q) — Элина Аванесян (Россия, LL) – 12:00 мск.