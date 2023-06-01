Стало известно, в какое время начнут свои матчи Рублёв, Касаткина и другие россияне 2 июня

Стало известно, в какое время российские теннисисты сыграют на «Ролан Гаррос» — 2023 завтра, 2 июня. В этот день в 16 поединках у мужчин и женщин (по 8) примут участие восемь россиян, причём две теннисистки сыграют друг с другом.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023. Расписание на 2 июня. Матчи с участием россиян. Примерное время начала:
Камилла Рахимова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) – 14:15 мск.
Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 9) – 12:00 мск.
Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 7) – 13:30 мск.
Карен Хачанов (Россия, 11) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 12:00 мск.
Анна Блинкова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, SR) – 14:00 мск.
Анастасия Павлюченкова (Россия, SR) — Анастасия Потапова (Россия, 24) – 12:00 мск.
Клара Таусон (Дания, Q) — Элина Аванесян (Россия, LL) – 12:00 мск.
- 1 июня 2023
-
19:24
-
19:19
-
19:12
-
19:06
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:43
-
18:36
-
18:26
-
18:08
-
17:52
-
17:49
-
17:47
-
17:09
-
17:07
-
16:57
-
16:53
-
16:40
-
16:40
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:11
-
16:10
-
16:06
-
16:04
-
15:59
-
15:55
-
15:24
-
15:00
-
14:54
-
13:57
-
13:36
-
13:19