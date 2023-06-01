Звонарёва и Мольтени не смогли выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» в миксте

Российская теннисистка Вера Звонарёва в микст-дуэте с аргентинцем Андресом Мольтени не смогла выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В стартовом матче Звонарёва и Мольтени потерпели поражение от седьмых сеяных украинки Марты Костюк и представителя Сальвадора Марсело Аревало со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Звонарёва и Мольтени ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один из трёх брейк-пойнтов. Костюк и Аревало подали два эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.
В 2006 году Звонарёва добиралась до четвертьфинала «Ролан Гаррос» в парном разряде. В одиночном разряде лучший результат Веры на Открытом чемпионате Франции – четвертьфинал в 2003 году.
- 1 июня 2023
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