Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Звонарёва и Мольтени не смогли выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» в миксте

Звонарёва и Мольтени не смогли выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» в миксте
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вера Звонарёва в микст-дуэте с аргентинцем Андресом Мольтени не смогла выйти во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В стартовом матче Звонарёва и Мольтени потерпели поражение от седьмых сеяных украинки Марты Костюк и представителя Сальвадора Марсело Аревало со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Звонарёва и Мольтени ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один из трёх брейк-пойнтов. Костюк и Аревало подали два эйса, дважды ошиблись на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.

В 2006 году Звонарёва добиралась до четвертьфинала «Ролан Гаррос» в парном разряде. В одиночном разряде лучший результат Веры на Открытом чемпионате Франции – четвертьфинал в 2003 году.

Ролан Гаррос — микст. 1-й круг
01 июня 2023, четверг. 17:40 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
М. Костюк М. Аревало
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
В. Звонарёва А. Мольтени
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023