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Мирра Андреева — о выходе в 3-й круг «Ролан Гаррос»: не могу сказать, что не ожидала этого

Мирра Андреева — о выходе в 3-й круг «Ролан Гаррос»: не могу сказать, что не ожидала этого
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.

Во втором раунде Андреева (Q) со счётом 6:1, 6:2 обыграла представительницу Франции Диан Парри.

«Очень рада победе. Не могу сказать, что я этого не ожидала. Я билась за это, и у меня получилось, теперь я в третьем раунде.

Корт Симоны Матьё не такой уж и большой для меня, так что было комфортно, как на любом другом корте. Была готова к тому, что за меня будет болеть только процентов 10, а остальные 90 – за соперницу. Старалась сохранять спокойствие и фокусироваться на своей игре», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».

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