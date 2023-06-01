Мирра Андреева: Джокович выиграл 22 турнира «Большого шлема», так что я хочу дойти до 25
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чего мечтает добиться в своей карьере.
«Мечтаю… Знаю, что Джокович выиграл 22 турнира «Большого шлема», так что я хочу дойти до 25. А получится ли, не знаю. Просто буду играть, сейчас моя цель – выигрывать матч за матчем, выиграть следующий матч. А затем, если выиграю, выиграть и следующий, и всё. Просто выигрывать матч за матчем», — сказала Андреева на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.
Во втором раунде Андреева (Q) со счётом 6:1, 6:2 обыграла представительницу Франции Диан Парри.
Стоит отметить, что Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».
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