Мирра Андреева: Джокович выиграл 22 турнира «Большого шлема», так что я хочу дойти до 25

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чего мечтает добиться в своей карьере.

«Мечтаю… Знаю, что Джокович выиграл 22 турнира «Большого шлема», так что я хочу дойти до 25. А получится ли, не знаю. Просто буду играть, сейчас моя цель – выигрывать матч за матчем, выиграть следующий матч. А затем, если выиграю, выиграть и следующий, и всё. Просто выигрывать матч за матчем», — сказала Андреева на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023.

Во втором раунде Андреева (Q) со счётом 6:1, 6:2 обыграла представительницу Франции Диан Парри.

Стоит отметить, что Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».