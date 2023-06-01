Аслан Карацев не сумел пробиться в 3-й круг «Ролан Гаррос» — 2023, проиграв Фрэнсису Тиафо

Полуфиналист Australian Open – 2021 российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2023.

Во втором раунде Карацев (Q) со счётом 6:3, 3:6, 5:7, 2:6 проиграл 12-й ракетке мира, полуфиналисту US Open – 2022 американцу Фрэнсису Тиафо (12). Встреча теннисистов продлилась 2 час и 45 минут. Карацев 12 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Тиафо 10 эйсов, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем раунде соревнований в Париже Тиафо сыграет либо с Александром Зверевым (Германия, 22), либо с Алексом Молчаном (Словакия).