Мирра Андреева высказалась о том, что в 3-м круге «Ролан Гаррос» может сыграть с Гауфф

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от возможной встречи с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2022 американкой Кори Гауфф в третьем круге текущего розыгрыша.
Напомним, во втором раунде Андреева (Q) со счётом 6:1, 6:2 обыграла представительницу Франции Диан Парри.
«Мы один раз с ней тренировались, провели несколько розыгрышей, как обычно. Она играет очень агрессивно, но тренировка и матч – разные вещи, так что я тоже могу играть иначе. Не знаю. Кто знает? Если она победит сегодня и мы будем играть с ней, тогда и увидим, что будет и кто сыграет лучше», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
Стоит отметить, что Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».
- 1 июня 2023
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