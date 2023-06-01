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Кори Гауфф вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Миррой Андреевой

Кори Гауфф вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Миррой Андреевой
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Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго раунда соревнований шестая сеяная Гауфф нанесла поражение представительнице Австрии Юлии Грабер со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Гауфф подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. Грабер один раз подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

19-летняя Гауфф в третий раз играет на «Ролан Гаррос». В 2022 году она дошла до финала, где уступила первой ракетке мира польке Иге Свёнтек — 1:6, 3:6.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Гауфф сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, начавшей соревнования с квалификации.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 19:45 МСК
Юлия Грабер
61
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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