Кори Гауфф вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Миррой Андреевой

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго раунда соревнований шестая сеяная Гауфф нанесла поражение представительнице Австрии Юлии Грабер со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Гауфф подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. Грабер один раз подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

19-летняя Гауфф в третий раз играет на «Ролан Гаррос». В 2022 году она дошла до финала, где уступила первой ракетке мира польке Иге Свёнтек — 1:6, 3:6.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Гауфф сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, начавшей соревнования с квалификации.