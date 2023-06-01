Мирра Андреева — о своей непосредственности: у нас родители любят пошутить, особенно папа

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как ей удаётся так легко проводить большие пресс-конференции на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Я просто такая, какая есть. Конечно, я немного волнуюсь каждый раз, когда мне говорят, что у меня будет пресс-конференция или какие-то интервью, но я просто стараюсь оставаться собой и всегда стараюсь пошутить… Неплохо пошутить, потому что это и тебя расслабляет, и, в принципе, потом общаться легче с людьми. Поэтому я просто такая, какая есть – и вот.

У нас родители очень много любят шутить, особенно папа. Его не остановить иногда. Бывают такие дни, когда он просто шутит и шутит», — сказала Андреева в эфире YouTube-канала «Больше!».

Ранее Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», со счётом 6:1, 6:2 обыграв представительницу Франции Диан Парри.