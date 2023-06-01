Кори Гауфф впервые на турнире «Большого шлема» сыграет с соперницей моложе себя
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Шестая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф впервые проведёт матч на турнире «Большого шлема» с соперницей моложе себя. В третьем круге Открытого чемпионата Франции Гауфф встретится с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой, начавшей соревнования с квалификации.
Для Гауфф это будет 50-й матч на турнирах «Большого шлема». Предыдущие 49 она провела против соперниц, которые были её старше.
Гауфф дебютировала в основной сетке турниров «Большого шлема» в 2019 году. Лучшего результата она добилась в прошлом году на «Ролан Гаррос». Кори дошла до финала, где уступила первой ракетке мира польке Иге Свёнтек — 1:6, 3:6. На Открытом чемпионате Франции – 2021 и US Open — 2022 американка добиралась до четвертьфинала.
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