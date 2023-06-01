Синнер и Альтмайер сыграли самый продолжительный матч на «Ролан Гаррос» с 2020 года
Поделиться
Матч девятой ракетки мира итальянца Янника Синнера с немцем Даниэлем Альтмайером во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023 стал самым продолжительным поединком в рамках соревнований в Париже с 2020 года.
Напомним, Синнер и Альтмайер пробыли на корте 5 часов и 26 минут. Альтмайер сенсационно одолел 21-летнего итальянца (8). Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5.
Лишь три года назад, на «Ролан Гаррос» — 2020, был сыгран более продолжительный матч. Тогда квалифаер Лоренцо Джустино (Италия) со счётом 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, [18:16] обыграл француза Корентена Муте за 6 часов и 5 минут.
Следующим соперником Альтмайера на «Ролан Гаррос» — 2023 станет бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров (28).
Комментарии
- 1 июня 2023
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
20:55
-
20:55
-
20:50
-
20:13
-
20:08
-
19:52
-
19:45
-
19:43
-
19:29
-
19:24
-
19:19
-
19:12
-
19:06
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:43
-
18:36
-
18:26
-
18:08
-
17:52
-
17:49
-
17:47
-
17:09
-
17:07
-
16:57
-
16:53
-
16:40
-
16:40
-
16:30
Партнерский контент