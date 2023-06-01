Синнер и Альтмайер сыграли самый продолжительный матч на «Ролан Гаррос» с 2020 года

Матч девятой ракетки мира итальянца Янника Синнера с немцем Даниэлем Альтмайером во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023 стал самым продолжительным поединком в рамках соревнований в Париже с 2020 года.

Напомним, Синнер и Альтмайер пробыли на корте 5 часов и 26 минут. Альтмайер сенсационно одолел 21-летнего итальянца (8). Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Лишь три года назад, на «Ролан Гаррос» — 2020, был сыгран более продолжительный матч. Тогда квалифаер Лоренцо Джустино (Италия) со счётом 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, [18:16] обыграл француза Корентена Муте за 6 часов и 5 минут.

Следующим соперником Альтмайера на «Ролан Гаррос» — 2023 станет бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров (28).