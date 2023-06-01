Веснина: Хачанов должен обыгрывать Коккинакиса и выходить на Рублёва в 1/8 «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящей встречи Карена Хачанова с Танаси Коккинакисом в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.
«Хачанов одержал хорошую уверенную победу над Алботом в трёх сетах. Матч получился гораздо спокойнее, чем первый на турнире. Думаю, что у него хорошие шансы обыграть Коккинакиса и выйти в 1/8 «Ролан Гаррос». Австралиец тоже классно играет, но на грунте он не так опасен. Трава и хард — это его профиль. Хачанову больше подходит грунт, он играет в более вариативный теннис. Карен должен проходить Танаси и выходить на Андрея дальше. Очень жаль, что в 1/8 Хачанов может сыграть с Рублёвым. Надеемся, что они вдвоём выиграют свои предстоящие матчи и будут решать, кто из них сильнее, в очном поединке», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 1 июня 2023
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