Мирра Андреева: я обычный подросток. Люблю смотреть сериалы и не всегда делаю уроки

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, есть ли у неё увлечения вне тенниса.

«Хобби у меня нет, я обычный подросток. Люблю сериалы смотреть, когда есть время. Ещё должна делать уроки, но, если честно, не всегда их делаю (смеётся). Вместо этого смотрю сериалы.

Хотелось бы назвать себя милой, надеюсь, так оно и есть. Не знаю, как себя описать. Думаю, я хорошо отношусь к людям. Наверное, это хороший знак. Не знаю. Вам надо просто со мной пообщаться, тогда вы поймёте, что я за человек», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Ранее Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», со счётом 6:1, 6:2 обыграв представительницу Франции Диан Парри. Стоит отметить, что Мирра стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».