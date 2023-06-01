Мирра Андреева: рада, что выиграла сегодня, смогу поспать, отдохнуть немного

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, будет ли у неё особенное ощущение перед матчем в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023.

«Да, сейчас я очень рада, что выиграла, потому что завтра у меня будет выходной, я, скорее всего, смогу поспать, поотдыхать немного. Посмотрим, как я буду себя чувствовать перед матчем. Я ещё не знаю, с кем буду играть, поэтому ещё не к кому готовиться, так скажем. Аппетит приходит во время еды, так что, скорее всего, всё придёт ближе к матчу», — сказала Андреева в эфире YouTube-канала «Больше!».

Ранее Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», со счётом 6:1, 6:2 обыграв представительницу Франции Диан Парри. В третьем круге турнира в Париже Андреева сразится с прошлогодней финалисткой американкой Кори Гауфф (6).