Видеообзор уверенной победы 16-летней Мирры Андреевой во 2-м круге «Ролан Гаррос»

143-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче второго круга соревнований представительницу Франции Диан Парри (79-й номер рейтинга WTA). Игра завершилась со счётом 6:1, 6:2.

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Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Мирра Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге турнира в Париже Андреева сразится с прошлогодней финалисткой американкой Кори Гауфф (6).