Янник Синнер — о поражении во втором круге «Ролан Гаррос»: что случилось? Хороший вопрос

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал сенсационное поражение во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче второго раунда Синнер (8) со счётом 7:6 (7:0), 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (4:7), 5:7 проиграл представителю Германии Даниэлю Альтмайеру (79-я ракетка мира).

«Что случилось? Хороший вопрос. У меня были возможности. Но я не нашёл правильный способ выигрывать очки. В какие-то моменты мне не везло. И на матчболе я бил смэш, а он сыграл от троса.

Но это спорт. Конечно, я вернусь сильнее. Возможно, я слишком сильно давил на себя ожиданиями. Но это часть игры.

По-моему, сезон идёт хорошо. Я провёл много матчей. Но последние два турнира сложились не так, как я ожидал. Тяжело принять это поражение, но я двигаюсь дальше», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.