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Андрееску впервые вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Цуренко

Андрееску впервые вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Цуренко
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго раунда соревнований Андрееску нанесла поражение американке Эмме Наварро, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Андрееску один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Наварро подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Андрееску в четвёртый раз играет на «Ролан Гаррос» и впервые вышла в третий круг соревнований.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андрееску сыграет с украинкой Лесей Цуренко, вышедшей в третий круг на отказе американки Лорен Дэвис.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 21:20 МСК
Бьянка Андрееску
42
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Эмма Наварро
75
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 20:00 МСК
Лорен Дэвис
52
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		0  
6 		1  
         
Леся Цуренко
66
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
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