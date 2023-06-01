Андрееску впервые вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и сыграет с Цуренко
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в третий круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции. В матче второго раунда соревнований Андрееску нанесла поражение американке Эмме Наварро, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Андрееску один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Наварро подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Андрееску в четвёртый раз играет на «Ролан Гаррос» и впервые вышла в третий круг соревнований.
За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андрееску сыграет с украинкой Лесей Цуренко, вышедшей в третий круг на отказе американки Лорен Дэвис.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 21:20 МСК
42
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
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Эмма Наварро
Э. Наварро
Комментарии
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