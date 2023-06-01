«С ней надо играть как с взрослой и сильной». Кори Гауфф — о Мирре Андреевой

Шестая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о сопернице в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 16-летней россиянке Мирре Андреевой.

«Наблюдала за ней последние пару недель, у неё хорошо получается. Мы с ней тренировались, это была хорошая тренировка. Она — великолепный игрок.

О нашем матче я пока не думала, мы с командой что-нибудь придумаем. Она молода, но для меня возраст не показатель. С ней надо играть как с взрослой и сильной. Я постараюсь сыграть как можно лучше против неё.

В её годы я не думала на корте о том, сколько мне лет, и уверена, она тоже не думает. И сомневаюсь, что мои соперницы задумывались об этом. На корте возраст не имеет значения. Возможно, где-то опыт может сказаться, но сомневаюсь, если учесть её уровень. Она хорошо знает игру, доказала, что не зря здесь оказалась, доказала своими результатами ранее.

Я о своём возрасте никогда не задумывалась. Дважды уже играла с более молодыми соперницами, сейчас будет третий. Но на корте смотришь не на возраст, а на форхенд, бэкхенд, подачу», — сказала Гауфф на пресс-конференции.