«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 1 июня

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Завершился пятый игровой день «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде. Были сыграны матчи второго круга соревнований.

«Ролан Гаррос». Женщины. Результаты пятого игрового дня

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Линда Носкова (Чехия) – 6:3, 6:3.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) — Диана Шнайдер (Россия) – 6:3, 5:7, 6:4.

Кейла Дей (США, Q) — Мэдисон Кис (США, 20) – 6:2, 4:6, 6:4.

Мирра Андреева (Россия, Q) — Диан Парри (Франция, WC) – 6:1, 6:2.

Екатерина Александрова (Россия, 23) — Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:2, 6:0.

Бернарда Пера (США) — Донна Векич (Хорватия, 22) – 3:6, 6:4, 6:3.

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Клэр Лю (США) – 6:4, 6:0.

Кори Гауфф (США, 6) — Юлия Грабер (Австрия) – 6:2, 6:3.

Онс Жабер (Тунис, 7) — Осеан Доден (Франция) – 6:2, 6:3.

Леся Цуренко (Украина) — Лорен Дэвис (США) – 6:3, 1:0, Rt.