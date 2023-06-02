«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 1 июня

Завершился пятый игровой день «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде. Были сыграны матчи второго круга соревнований.
«Ролан Гаррос». Женщины. Результаты пятого игрового дня
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Линда Носкова (Чехия) – 6:3, 6:3.
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) — Диана Шнайдер (Россия) – 6:3, 5:7, 6:4.
Кейла Дей (США, Q) — Мэдисон Кис (США, 20) – 6:2, 4:6, 6:4.
Мирра Андреева (Россия, Q) — Диан Парри (Франция, WC) – 6:1, 6:2.
Екатерина Александрова (Россия, 23) — Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:2, 6:0.
Бернарда Пера (США) — Донна Векич (Хорватия, 22) – 3:6, 6:4, 6:3.
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Клэр Лю (США) – 6:4, 6:0.
Кори Гауфф (США, 6) — Юлия Грабер (Австрия) – 6:2, 6:3.
Онс Жабер (Тунис, 7) — Осеан Доден (Франция) – 6:2, 6:3.
Леся Цуренко (Украина) — Лорен Дэвис (США) – 6:3, 1:0, Rt.
- 2 июня 2023
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 1 июня 2023
-
23:38
-
23:36
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:19
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
20:55
-
20:55
-
20:50
-
20:13
-
20:08
-
19:52
-
19:45
-
19:43
-
19:29
-
19:24
-
19:19
-
19:12
-
19:06
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:43