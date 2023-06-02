Тейлор Фритц в четырёх сетах обыграл Риндеркнеша и вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2023.
Во втором раунде Фритц (9) со счётом 2:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (78-я ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа и 51 минуту. Фритц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Риндеркнеша семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в четвёртый круг турнира в Париже Фритц сразится с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (23).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
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