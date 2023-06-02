«Да, да и ещё раз да». Мирра Андреева призналась, что в миксте сыграла бы с Рублёвым

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила, с кем из ATP-тура хотела бы составить микст.

«Я бы хотела сыграть со всеми, потому что все такие классные. Думаю, мне было бы комфортнее играть, например, с Рублёвым, потому что он приветливый, я — тоже, и думаю, что получился бы хороший микст. Если он однажды предложит, я не откажусь. Да, да и ещё раз да», — сказала Мирра в эфире Tennis Channel.

Ранее Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», со счётом 6:1, 6:2 обыграв представительницу Франции Диан Парри. В третьем круге турнира в Париже Андреева сразится с прошлогодней финалисткой американкой Кори Гауфф (6).

Стоит отметить, что Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой моложе 17 лет, которой удалось добраться до данной стадии «Ролан Гаррос».