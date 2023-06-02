«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 1 июня

Подошёл к концу пятый игровой день мужского турнира «Ролан Гаррос» — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых матчей.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023, мужчины. Пятый игровой день, 1 июня
Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Джулио Цеппьери (Италия, Q) – 6:3, 6:2, 4:6, 7:5.
Даниэль Альтмайер (Германия) – Янник Синнер (Италия, 8) – 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5.
Фрэнсис Тиафо (США, 12) – Аслан Карацев (Россия, Q) – 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.
Тейлор Фритц (США, 9) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Александр Зверев (Германия, 22) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:4, 6:2, 6:1.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
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