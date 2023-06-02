Турнир WTA в Сан-Хосе переехал в Вашингтон

Женская теннисная ассоциация объявила, что с 2023 года турнир WTA в Сан-Хосе будет перенесён в Вашингтон и станет проводиться совместно с мужским турниром, сообщает официальный сайт организации.
Соревнование получит название Mubadala Citi DC Open и состоится с 29 июля по 6 августа в теннисном центре Уильяма Фитцджеральда в парке Рок-Крик. Оно станет первым комбинированным турниром уровня WTA и ATP 500.
«В районе залива Сан-Франциско было так много незабываемых моментов, здесь проходил один из турниров, остававшихся в WTA Tour продолжительное время. Наследие этого всеми любимого соревнования будет жить в новом доме, в Вашингтоне, округ Колумбия. Я рад, что звезды WTA и ATP впервые станут соревноваться вместе на уровне 500, создавая новые воспоминания на многие годы вперед», — сказал председатель и главный исполнительный директор WTA Стив Саймон.
Турнир в Сан-Хосе Mubadala Silicon Valley Classic был основан в 1971 году Билли Джин Кинг и проводился на различных площадках. В прошлом сезоне его выиграла россиянка Дарья Касаткина.
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