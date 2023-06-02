В одиночном разряде 10 россиян добрались до третьего круга «Ролан Гаррос»

10 игроков из России, выступающих под нейтральным флагом, добрались до третьего круга «Ролан Гаррос». У мужчин борьбу на турнире продолжают Андрей Рублёв (7-й номер посева) и Карен Хачанов (11). У женщин до этой стадии добрались Дарья Касаткина (9), Екатерина Александрова (23), Анастасия Потапова (24), Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова (SR), Мирра Андреева (Q) и Элина Аванесян (LL).

На стадии второго круга выбыли пять россиян: Александр Шевченко, Аслан Карацев (Q), Людмила Самсонова (15), Диана Шнайдер и Варвара Грачёва.

Ещё три игрока из России Даниил Медведев (2), Вероника Кудерметова (11) и Эрика Андреева (LL) не преодолели барьер первого круга.

Матчи третьего круга пройдут 2-3 июня.