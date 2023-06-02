«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 2 июня

Сегодня, 2 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыграно восемь матчей третьего круга в мужском одиночном разряде. На корт в том числе выйдут россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Расписание пятого дня «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде

(примерное начало матчей по московскому времени)

12:00 Карен Хачанов (Россия, 11) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC)

13:30 Лоренцо Сонего (Италия) – Андрей Рублёв (Россия, 7)

15:00 Фабио Фоньини (Италия) – Себастьян Офнер (Австрия, Q)

15:30 Лоренцо Музетти (Италия, 17) – Кэмерон Норри (Великобритания, 14)

15:45 Новак Джокович (Сербия, 3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 29)

17:00 Диего Шварцман (Аргентина) – Стефанос Циципас (Греция, 5)

17:00 Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – Хуберт Хуркач (Польша, 13)

21:15 Карлос Алькарас (Испания, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 26)