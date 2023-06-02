Екатерина Александрова рассказала подробности о её проблемах с прессом

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о своём здоровье.

«То тут, то там, то одно, то другое. Ничего супер серьёзного, но всегда на получалось быть на 100 процентов готовой. Но сейчас всё более или менее нормально. Пресс пока держит всё. Это моя ахиллесова пята. Вроде я всегда работаю над ним, но в какой-то момент он отказывается работать. Это происходит во время подачи. Может, я делаю неправильно какое-то движение или нагружаю его слишком много. Он всегда даёт о себе знать после нескольких игр. Но сейчас пока получается его контролировать. Но ещё в прошлом году он бил в дверь. В этом году пока ещё получается его держать. Это уже часть рутины. К этому привыкаешь», – сказала Александрова в интервью каналу «Больше!».