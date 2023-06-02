Дмитриева назвала российских теннисистов, которые могут выиграть «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о текущем «Ролан Гаррос» и перспективах россиян на нём.

«Очень интересно наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой — как она удивительно легко всех обыгрывает, даже более опытных спортсменок. И ведь она не отличается мощью или особо сильными ударами. Я бы сравнила её с Мартиной Хингис. Мирра великолепно чувствует игру.

Также стоит отметить успехи Анастасии Потаповой и Дарьи Касаткиной. Они показывают довольно стабильный теннис. Андрей Рублёв и Карен Хачанов меня тоже порадовали. Все они могут претендовать на победу», – приводит слова Дмитриевой телеграм-канал «Радио Движение».

Из трёх теннисисток, игравших вчера, 1 июня, дальше по сетке продвинулись две – Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Диана Шнайдер в трёх партиях уступила Беатрис Хаддад-Майе. Также вылетел Аслан Карацев, проигравший Фрэнсису Тиафо.