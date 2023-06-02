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Дарья Касаткина — Питон Стирнс: текстовая трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина — Питон Стирнс: текстовая трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, пройдёт матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором сыграет российская теннисистка, девятая ракетка мира Дарья Касаткина. Её соперницей в борьбе за выход в четвёртый круг станет американка Питон Стирнс, занимающая 69-ю строчку рейтинга WTA. Матч запланирован первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 12:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Дарьи Касаткиной и Питон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ранее у спортсменок никогда не было личных встреч. Питон Стирнс в этом грунтовом сезоне выходила в финал турнира WTA-250 в Боготе и играла в четвертьфинале турнира той же категории в Рабате. Дарья Касаткина, в свою очередь, в 2023 году играла на грунте в полуфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне, уступала в первом круге Штутгарта и выходила в четвёртый круг соревнований категории WTA-1000 в Мадриде и Риме.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:00 МСК
Питон Стирнс
69
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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