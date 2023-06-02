Дарья Касаткина — Питон Стирнс: текстовая трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, пройдёт матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором сыграет российская теннисистка, девятая ракетка мира Дарья Касаткина. Её соперницей в борьбе за выход в четвёртый круг станет американка Питон Стирнс, занимающая 69-ю строчку рейтинга WTA. Матч запланирован первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 12:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Дарьи Касаткиной и Питон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос».
Ранее у спортсменок никогда не было личных встреч. Питон Стирнс в этом грунтовом сезоне выходила в финал турнира WTA-250 в Боготе и играла в четвертьфинале турнира той же категории в Рабате. Дарья Касаткина, в свою очередь, в 2023 году играла на грунте в полуфинале турнира WTA-500 в Чарльстоне, уступала в первом круге Штутгарта и выходила в четвёртый круг соревнований категории WTA-1000 в Мадриде и Риме.
|1
|2
|3
|
|
- 2 июня 2023
-
10:03
-
09:58
-
09:42
-
09:31
-
09:00
-
08:38
-
08:00
-
06:38
-
05:59
-
05:49
-
04:56
-
04:32
-
03:01
-
01:00
-
00:41
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 1 июня 2023
-
23:38
-
23:36
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:19
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
20:55
-
20:55