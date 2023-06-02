Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова: текстовая трансляция матча 3-го круга «РГ»

Сегодня, 2 июня, состоится российское дерби в третьем круге «Ролан Гаррос»: Анастасия Павлюченкова, выступающая на турнире по защищённому рейтингу, сыграет с Анастасией Потаповой, 25-й ракеткой мира. Для Павлюченковой это будет вторая подряд встреча с соотечественницей: во втором круге спортсменка обыграла Людмилу Самсонову, 15-ю в рейтинге WTA.

Матч Потаповой и Павлюченковой запланирован вторым запуском на корте №14 и начнётся приблизительно в 13:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасии Павлюченковой и Анастасии Потаповой в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ранее у теннисисток была одна личная встреча: в 2021 году на грунтовом турнире в Стамбуле Анастасия Потапова обыграла Анастасию Павлюченкову, тогда шестую ракетку мира, в трёх сетах первого круга соревнований.