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Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова: текстовая трансляция матча 3-го круга «РГ»

Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова: текстовая трансляция матча 3-го круга «РГ»
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Сегодня, 2 июня, состоится российское дерби в третьем круге «Ролан Гаррос»: Анастасия Павлюченкова, выступающая на турнире по защищённому рейтингу, сыграет с Анастасией Потаповой, 25-й ракеткой мира. Для Павлюченковой это будет вторая подряд встреча с соотечественницей: во втором круге спортсменка обыграла Людмилу Самсонову, 15-ю в рейтинге WTA.

Матч Потаповой и Павлюченковой запланирован вторым запуском на корте №14 и начнётся приблизительно в 13:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасии Павлюченковой и Анастасии Потаповой в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ранее у теннисисток была одна личная встреча: в 2021 году на грунтовом турнире в Стамбуле Анастасия Потапова обыграла Анастасию Павлюченкову, тогда шестую ракетку мира, в трёх сетах первого круга соревнований.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
25
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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