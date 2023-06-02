Тейлор Фритц утихомиривает освистывающих его зрителей после победы во 2-ом круге «РГ»

Появилось видео того, как американский теннисист, восьмая ракетка мира Тейлор Фритц пытался утихомирить зрителей, освистывающих его после победы во втором круге «Ролан Гаррос» над фаворитом публики, французом Артуром Риндеркнешем, 78-ой ракеткой мира.

Данное видео доступно на Youtube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.

Во время матча публика на домашнем стадионе в Париже активно болела за французского теннисиста. После окончания встречи Тейлор Фритц приложил палец к губам, обратившись к публике с просьбой реагировать чуть менее бурно, однако жест американца вызвал только большее негодование стадиона. В итоге Фритц около пяти минут не мог дать интервью на корте, потому что зрители продолжали его освистывать.