Тейлор Фритц утихомиривает освистывающих его зрителей после победы во 2-ом круге «РГ»
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Появилось видео того, как американский теннисист, восьмая ракетка мира Тейлор Фритц пытался утихомирить зрителей, освистывающих его после победы во втором круге «Ролан Гаррос» над фаворитом публики, французом Артуром Риндеркнешем, 78-ой ракеткой мира.
Данное видео доступно на Youtube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.
Во время матча публика на домашнем стадионе в Париже активно болела за французского теннисиста. После окончания встречи Тейлор Фритц приложил палец к губам, обратившись к публике с просьбой реагировать чуть менее бурно, однако жест американца вызвал только большее негодование стадиона. В итоге Фритц около пяти минут не мог дать интервью на корте, потому что зрители продолжали его освистывать.
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