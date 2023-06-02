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Анна Блинкова — Элина Свитолина: текстовая трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»

Анна Блинкова — Элина Свитолина: текстовая трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 2 июня, состоится матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором сыграет российская теннисистка Анна Блинкова, 56-я ракетка мира, во втором круге выбившая из турнира пятую ракетку мира Каролин Гарсию. Её соперницей будет украинка Элина Свитолина, выступающая на соревнованиях по защищённому рейтингу. Матч спортсменок запланирован вторым запуском на корте Симоны Матьё и начнётся приблизительно в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи третьего круга «Ролан Гаррос» между Анной Блинковой и Элиной Свитолиной.

Ранее у теннисисток была одна личная встреча. В мае этого года Свитолина обыграла Блинкову в двух сетах в финале грунтового турнира WTA-250 в Страсбурге (Франция).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 14:15 МСК
Анна Блинкова
56
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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